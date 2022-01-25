4 неявных симптома омикрона. Как отличить его от другого штамма

У каждой разновидности коронавируса есть и особые симптомы, по которым можно отличить один штамм от другого. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

У каждой разновидности коронавируса есть и особые симптомы, по которым можно отличить один штамм от другого. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Исследование нового штамма «Омикрон» проводится очень активно, ведь, по мнению врачей, это самый заразный штамм коронавируса. Национальная служба здравоохранения Британии поделилась с изданием The Sun данными о неявных симптомах нового штамма.

Основными симптомами вируса, характерными для всех штаммов, являются потеря обоняния, искажение вкуса, сильный кашель и высокая температура. Тем не менее у каждой разновидности коронавируса есть и особые симптомы, по которым можно отличить один штамм от другого.

Для «Омикрона» это:

Усталость. Заболевшие часто жалуются на невероятную усталость, бессилие, граничащее с апатией. Однако врачи рекомендуют дождаться анализов с подтверждением диагноза, поскольку в последнее время общее переутомление усилилось, усталость может быть вызвана другими причинами.

Ломота, боль в мышцах. Симптомы, часто появляющиеся при «Омикроне». Характерны также для простудных заболеваний, небольшого повышения температуры.

Потеря аппетита, затуманенность сознания. Этот признак коронавируса наблюдался и при штамме «Дельта», т.е. появление тумана в голове наверняка будет признаков вероятного заражения ковидом, но не обязательно новым штаммом.

Расстройства со стороны ЖКТ. Тошнота, болезненность в животе тянущего или острого характера, слабость кишечника – симптомы, редко проявляющиеся при коронавирусе, но типичные для «Омикрона».

Несмотря на низкую летальность, штамм «Омикрон» ни в коем случае нельзя считать «легким». Исследования Центра вирусологии им. Гамалея доказали, что это самый заразный штамм с наивысшей скоростью распространения. Об этом 18 января сообщил доктор медицинский наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Врачи напоминают, что в России проводится вакцинация шестью препаратами от смертельно опасного коронавируса. Вакцинация бесплатная и добровольная.

Специалисты Главного управления здравоохранения Бангладеш сообщили о наиболее частых жалобах при заболевании «Омикроном»: