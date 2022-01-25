В Пулково задержали подозреваемого в изнасиловании

35-летнему мужчине удавалось скрываться в течение 11 лет.

Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО во вторник, 25 января.

В воздушной гавани Северной столицы, в Пулково, сотрудники транспортной полиции задержали гражданина ближнего зарубежья, он находился в федеральном розыске вот уже 11 лет. Гражданина подозревают в совершении изнасилования.

Полиция отрабатывала пассажиропоток, как вдруг внутри аэропорта, когда проходил регистрацию, был замечен 35-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Мужчину задержали. Оперативки Ломоносовского района Ленинградской области подозревают его в совершении изнасилования.

В данный момент сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково злоумышленник передан инициатору розыска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали женщину, скрывавшуюся от правоохранителей 8 месяцев.