Из-за «омикрона» правительству Ленобласти придется отказаться от части автопарка в пользу медиков

Если выделенных машин будет недостаточно, правительство даст дополнительный транспорт. Фото: Baltphoto

Если выделенных машин будет недостаточно, правительство даст дополнительный транспорт. Фото: Baltphoto

В связи со вспышкой нового штамма коронавирусной инфекции «омикрона» часть правительственного автопарка придется передать медикам.

Об этом сообщает Online47 во вторник, 25 января. Отмечается, что если выделенного транспорта все равно будет не доставать, то власти дадут дополнительные машины.

До 30 автомобилей своего автопарка на работу в районные больницы регион передаст врачам, так как в Ленобласти произошел рост заболеваемости ковидом.

Данные меры — это только первый этап.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 809 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Ленобласти выявлено 109 934 случая ковида. Общее число жертв коронавируса в 47-м регионе достигло 3 123.