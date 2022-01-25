В Ленобласти коронавирусом заразились еще 809 человек

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 809 человек
Коронавирус продолжает распространяться по Ленобласти. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 809 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 109 934 случая ковида. При этом выздоровели 100 065 пациентов, в том числе 321 за последние сутки. Кроме того, стало известно о шести летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3123.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 18 935 человек. Третье место у Подмосковья — 5769 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист объяснил, как отличить «дельту» от «омикрона».

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