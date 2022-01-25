Инфекционист объяснил, как отличить «дельту» от «омикрона»

Во многих случаях симптомы "омикрона" и "дельты" схожи друг с другом. Фото: pexels

Во многих случаях симптомы "омикрона" и "дельты" схожи друг с другом. Фото: pexels

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, есть ли возможность отличить дельта-штамм коронавируса от нового «омикрона» без проведения тестирования.

Специалист рассказал ТАСС, что узнать, каким именно штаммом коронавируса заразился пациент, довольно трудно. Он отметил, что предположить вариант ковида можно, но в постановке диагноза есть сложности. Малышев отметил, что в таком случае необходимо провести лабораторное тестирование, поскольку во многих случаях симптомы «омикрона» и «дельты» схожи друг с другом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в условиях пандемии наладить иммунитет и защитить организм помогут некоторые продукты. Диетолог назвала, на что же стоит обратить внимание, чтобы поставить барьер от омикрон-штамма.