Инфекционист объяснил, как отличить «дельту» от «омикрона»

Инфекционист объяснил, как отличить &#171;дельту&#187; от &#171;омикрона&#187;
Во многих случаях симптомы "омикрона" и "дельты" схожи друг с другом. Фото: pexels

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, есть ли возможность отличить дельта-штамм коронавируса от нового «омикрона» без проведения тестирования.

Специалист рассказал ТАСС, что узнать, каким именно штаммом коронавируса заразился пациент, довольно трудно. Он отметил, что предположить вариант ковида можно, но в постановке диагноза есть сложности. Малышев отметил, что в таком случае необходимо провести лабораторное тестирование, поскольку во многих случаях симптомы «омикрона» и «дельты» схожи друг с другом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в условиях пандемии наладить иммунитет и защитить организм помогут некоторые продукты. Диетолог назвала, на что же стоит обратить внимание, чтобы поставить барьер от омикрон-штамма.

врач дельта омикрон симптомы коронавируса


 

Новости партнеров
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Инфекционист объяснил, как отличить «дельту» от «омикрона»
ФНС: пенсионеров в России ждет новый налог с 1 февраля
Госдеп: США не пойдут на уступки России в вопроса безопасности
Налоговая объяснила расчет не облагаемого НДФЛ дохода по вкладам
Банк ВТБ запустил ипотеку с господдержкой на частные дома
В России хотят пустить пенсионные накопления на покупку жилья
Главная елка на Дворцовой площади прощается с петербуржцами
В Пулково ночью во вторник задержали один самолет до Навои