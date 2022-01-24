Защититься от «омикрона» помогут некоторые продукты

Защититься от &#171;омикрона&#187; помогут некоторые продукты
Защититься от "омикрона" помогут некоторые продукты. Фото: unsplash

В условиях пандемии наладить иммунитет и защитить организм помогут некоторые продукты. Диетолог назвала, на что же стоит обратить внимание, чтобы поставить барьер от омикрон-штамма.

Диетолог, врач персонифицированной медицины, член ФМБА России Маргарита Королёва считает, что именно насыщенные жиры способствуют поддержке иммунитета в условиях пандемии. Об этом она рассказала агентству городских новостей «Москва».

Так, эксперт советует в первой половине дня съедать кусочек сала. Кроме того насыщенные жиры можно получить из масла гхи и других источников животного происхождения.

Отмечается, что жиры животного и растительного происхождения содержат витамин A, стимулирующий выработку клеток для борьбы с бактериями и вирусами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне стали чаще выходить в магазины даже несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и на более частые случаи заражения.

коронавирус насыщенные жиры пандемия продукты Россия


 

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