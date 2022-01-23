Пандемия не помеха: россияне стали активнее ходить в магазины

Пандемия не помеха: россияне стали активнее ходить в магазины
Россияне в 2021 году чаще ходят по магазинам, чем в 2020. Фото: pixabay.com

Невзирая на пандемию новой коронавирусной инфекции, жители России начали гораздо чаще выбираться в магазины.

В прошлом году россияне бывали в магазинах много больше, нежели в в 2020-м году. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 23 января.

Клиентов магазинов стало намного больше — на 49%, а сумма заказов выросла еще больше — на 51%.

Совершать покупки, не выходя из дома, стали реже на 2%, а доля операций в системе e-commerce сократилась значительно на 11%.

При этом граждане начали тратить в онлайне все же больше, чем в оффлайне. В среднем порядка 1 339 рублей, в то время как в прошлом году средний чек составлял 1 124 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грустную новость сообщили ведущие российские производители сладостей, указав на повышении закупочных цен продукции.

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