В России повысят цены на кондитерские изделия

В России повысят цены на кондитерские изделия
Кондитерские изделия скоро подорожают. Фото: pixabay.com

Грустную новость сообщили ведущие российские производители сладостей, указав на повышении закупочных цен продукции.

«Славянка» поднимает закупочные цены уже с 17 января, а такие компании как Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром» увеличат стоимости продукции с 1 февраля, пишут «Известия».

В сетевом магазине «Верный» заявили, что Mondelez намеревается повысить цены на более чем 60 товаров. Среди них бисквиты и печенье до 19%, шоколад — до 9%, жевательная резинка и леденцы — до 6%. Ритейлер утверждает, что увеличение цены — традиция. Это поможет сохранить качество продукции.

Компания Ferrero собирается повысить цены примерно на 6%. Поклонникам конфет Ferrero и Raffaello, Kinder, Nutella придется выкладывать куда больше денег за любимые сладости. В общей сложности рост цен касается более 130 позиций.

«Объединенные кондитеры» тоже сообщили о повышении закупочных цен до 18%. Производитель планирует поднять ценник примерно на 100 позиций. В этом списке вафельные торты, пряники, халва, вафли, зефир, конфеты на развес, шоколад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экономист заявил, что рост цен на продукты может привести к введению в России продуктовых карточек.

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