Экономист заявил, что рост цен на продукты может привести к введению в России продуктовых карточек

Экономист заявил, что рост цен на продукты может привести к введению в России продуктовых карточек
В РАН призвали не бояться введения в России продуктовых карточек. Фото: pixabay

Экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что из-за роста цен на продукты в России могут ввести продуктовые карточки для малообеспеченных россиян.

По словам специалиста, опасаться таких мер не стоит, такая практика применяется в разных странах.

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что аналогичная практика применяется в США.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России ожидается уже «традиционное» повышение цен на группы продуктов. В зависимости от категории граждане должны будут заплатить на от 5% до 25% больше. Эксперт заявил, что после новогодних праздников повышение цен на продукты уже становится обычным делом.

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