Россиянам предрекли резкое повышение ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке в России могут вырасти. Фото: pixabay.com

Ставки по ипотеке в России могут вырасти. Фото: pixabay.com

Эксперт считает, что ставки по ипотеке в Российской Федерации поднимутся до уровня выше 10%.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики считают, что это может случиться в связи с резким удорожанием жилищных кредитов. Так рост ипотечного рынка замедлится.

Отмечается, что на ситуации скажутся низкие темпы роста доходов населения, а также исчерпание платежеспособного спроса на недвижимость. Однако ипотека останется драйвером роста кредитования в 2022 году.

«Поскольку цикл повышения ключевой ставки [Центробанка] продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10 процентов», — объясняют специалисты.

Предрекают, что прирост ипотечного портфеля в конце года составит 15–17%. В прошлом году он составил 27%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа зарплата, необходимая для получения ипотеки в 2022 году.