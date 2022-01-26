Россиянам предрекли резкое повышение ставок по ипотеке

Россиянам предрекли резкое повышение ставок по ипотеке
Ставки по ипотеке в России могут вырасти. Фото: pixabay.com

Эксперт считает, что ставки по ипотеке в Российской Федерации поднимутся до уровня выше 10%.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики считают, что это может случиться в связи с резким удорожанием жилищных кредитов. Так рост ипотечного рынка замедлится.

Отмечается, что на ситуации скажутся низкие темпы роста доходов населения, а также исчерпание платежеспособного спроса на недвижимость. Однако ипотека останется драйвером роста кредитования в 2022 году.

«Поскольку цикл повышения ключевой ставки [Центробанка] продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10 процентов», — объясняют специалисты.

Предрекают, что прирост ипотечного портфеля в конце года составит 15–17%. В прошлом году он составил 27%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа зарплата, необходимая для получения ипотеки в 2022 году.

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