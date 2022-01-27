«Омикрон» не последний: в Китае нашли новый коронавирус

Среди популяции летучих мышей в Китае был обнаружен новый коронавирус NeoCoV. Пока он распространен только среди животных, но ученые допускают вариант проникновение его и к человеку. Появление опасного для людей варианта NeoCoV и поражения человеческого организма возможно лишь при определенных условиях. Информация исходит из электронного архива научных статей bioRxiv. В публикации уточняется, что пока к человеку этот вариант коронавируса попасть не может.

Для человеческого организма новый вирус может представлять определенную опасность. Однако для попадания к людям нужна мутация. Может ли она произойти и что способно запустить процесс внутренних изменений вируса, ученым еще предстоит изучить. В публикации особо подчеркивается важность отслеживания распространения нового коронавируса.

В настоящее время вирус распространяется и опасен только для летучих мышей. Процент заражения популяции летучих мышей вирусом NeoCoV пока тоже не установлен.

Природа NeoCoV также неясна, специалистам еще предстоит его исследовать и оценить степень заразности, скорость распространения и риски новой глобальной эпидемии, если произойдет мутация и вирус попадет в организм к человеку. РИА Новости, первыми сообщившие о публикации про новый коронавирус, подчеркивают, что это лишь препринт, то есть предварительная информационная статья. Данные еще нужно уточнить и полнее исследовать. Ученым-вирусологам предстоит большая работа.

До этого сообщения Всемирная Организация Здравоохранения предполагала, что штамм «Омикрон» прекратит пандемию коронавирусной инфекции. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что «омикрон» поможет формированию глобального иммунитета у переболевших и вакцинировавшихся от коронавируса. Речь шла, преимущественно, о Европе, где количество привившихся вакциной о COVID-19 высокое. Тем не менее ВОЗ настоятельно рекомендует не расслабляться и не праздновать заранее победу над пандемией – угроза для человечества еще велика.