Песков: президент России не предлагал разрешить майнинг в регионах

Песков: президент России не предлагал разрешить майнинг в регионах
Президент России не предлагал разрешить майнинг в регионах. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию, что президент России Владимир Путин согласился разрешить майнинг в некоторых регионах страны.

По словам Пескова, такие предложения вообще не формулировались, поэтому информация о том, что Путин разрешил майнинг в регионах, не соответствует действительности. Об этом пишут РИА Новости.

Раньше в Bloomberg со ссылкой на анонимные источники появились данные, что Путин считает возможным легализовать майнинг в регионах с профицитом электроэнергетических мощностей. В список таких краев вошли Иркутск, Красноярск и Карелия.

Отмечалось, что президент России поддерживает идею правительства о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют и при этом не соглашается с предложением Центробанка полностью запретить его.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в предложении Минфина Центробанк поставил под сомнение эффективность нескольких пунктов по криптовалюте.

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