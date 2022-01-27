В концепции Минфина по криптовалюте ЦБ не устроили несколько пунктов

В концепции Минфина по криптовалюте ЦБ не устроили несколько пунктов. Фото:Pixabay

В концепции Минфина по криптовалюте ЦБ не устроили несколько пунктов. Фото:Pixabay

Центробанк поставил под сомнение эффективность нескольких пунктов по криптовалюте в предложении Минфина.

В частности Минфин предлагает ограничить риски, выделив квалифицированных инвесторов, что ЦБ считает невозможным. Об этом пишет ТАСС.

В Центробанке, в принципе, не согласились с некоторыми пунктами в концепции по поводу урегулирования криптовалют. По мнению регулятора, что не представляется возможным снизить риски, дав право лишь квалифицированным кадрам оперировать с криптовалютой.

Отмечается, что в предложенной концепции присутствуют «спекулятивные факторы», при этом финансовая грамотность не даст возможности инвесторам избегать рисков.

ЦБ уверен, что появление на криптовалютном рынке государственных структур может потянуть за собой неприемлемые риски для экономики в России. Из-за отсутствия эмитента у криптовалют компенсация рисков придется на российские организации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин попросил правительство и Центробанк найти одно общее решение в вопросе криптовалют.