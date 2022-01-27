Путин призвал Центробанк и правительство найти решение в вопросе криптовалют

Президент России Владимир Путин попросил правительство и Центробанк найти единое решение в вопросе криптовалют.

Необходимо одно мнение об урегулировании криптовалют в России. Владимир Путин призвал Центробанк и правительство разобраться с этим вопросом, пишет ТАСС.

«Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет, этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы Центральный банк Российской Федерации», — подчеркнул президент России.

По словам Путина, после того, как ЦБ и правительство договорятся, итоговое решение должно быть представлено. Кроме того отмечается, что ЦБ не стоит на пути прогресса, когда выступает за запрет обращения криптовалют в стране.

В середине января 2022 года регулятор выпустил рекомендательный обзор, где он предлагает запретить в России оборот и майнинг криптовалют. Это аргументировалось обеспечением стабильности финансовой системы и безопасностью инвесторов. Минфин же выступил за легализацию и регулирование криптовалют.

Ранее gazet.spb.ru писала, что ЦБ России вновь высказал аргумент, что из-за криптовалюты происходит частичный отток денежных средств из экономики страны.