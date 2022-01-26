Центробанк ответил на критику его предложений ограничить криптовалюты в РФ

Центробанк ответил на критику его предложений ограничить криптовалюты в РФ
ЦБ ответил критикам своего доклада о регулировании криптовалют. Фото:Pixabay

Центральный Банк России вновь высказал аргумент, что из-за криптовалюты происходит частичный отток денежных средств из экономики страны.

Эксперты сообщают, что в докладе слышны одни и те же негативные утверждения, не имеющие доказательной базы. Так, вЦБ утверждают, что распространение криптовалют ведет к выводу сбережений граждан за пределы финансовой системы страны, передает Forbes.

Напомним, что Центробанк отреагировал на критику представителями криптоиндустрии своего доклада, в котором рекомендовал ввести запрет на майнинг и оборот криптовалюты в России.

Сооснователь международного платежного сервиса Joys Digital Андрей Михайлишин думает, что говорить о «криптоизации» экономики, ограничивающей независимость денежно-кредитной политики страны, нельзя, так как оборот операций, происходящих ежегодно, составляет 5 миллиардов долларов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центральный Банк предложил запретить выпуск, майнинг и оборот криптовалют в России.

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