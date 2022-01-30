Станут ли выплаты россиянам больше при объединении ПФР и ФСС?

В перспективе правительство России может объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Есть предположение, что такое нововведение положительно скажется на сумме выплат российским гражданам и облегчит процесс получения денежных средств за счет объединения усилий и улучшения системы. У специалистов есть свое мнение на счет идеи Минтруда, и один из них поделился своим мнением о том, действительно ли увеличится размер выплат, и как будет функционировать новая система по его предположению.

Объединенная структура получит название Социальный фонд. Уже в 2023 году Министерство труда намерено запустить реформу, которая подтвердит общую работу двух ведомств, сообщают СМИ.

Социальному фонду будет присвоен свой новый организационно-правовой статус — внебюджетный фонд. При положительном раскладе нововведение позволит сделать больше размер некоторых социальных выплат до полутора раз. Также за счет объединения двух фондов на базе одной цифровой платформы получать услуги россиянам должно стать проще и удобнее.

Экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников поделился своими мыслями по поводу объединения ПФР и ФСС, а также о том, как же в реальности будет обстоять дело с пенсионными выплатами. Об этом пишет АБН.

Эксперт отметил, что загадывать пока смысла нет, но размер пенсии зависит не только от объединения ПФР и ФСС в единую структуру. По большей части дело в текущем состоянии экономики и уровня инфляции.

Масленников считает, что, прежде всего, создание новой единой цифровой системы может позволить повысить уровень адресности поддержки населения, но для реализации идеи потребуется устранение ряда административных издержек.

Экономист также обратил внимание, что на сегодняшний день, некоторая часть людей даже не знает, на какие выплаты имеет право. Портал Госуслуг в этом случае очень удобен, — на нем можно получить всю необходимую информацию по 14 видам платежей в беззаявительном порядке.

Точного ответа по поводу размера пенсий экономит не предоставил. Предположение о росте некоторых выплат остается только гипотезой. Вся пенсионная система в целом требует изменений, потому что в ней присутствует множество слабых сторон, заключил Масленников. По его мнению, необходимо резко снижать уровень инфляции, что позволит поднять размеры пенсионных выплат.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторым группам пожилых граждан России повышенная индексация пенсионных выплат будет произведена позже, чем остальным.