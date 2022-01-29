Пенсионерам сообщили о переносе индексации пенсии на 8,6%

Пенсионерам сообщили о переносе индексации пенсии на 8,6%
Пенсионерам сообщили о переносе индексации пенсии на 8,6%. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Некоторым группам российских пенсионеров повышенная индексация пенсионных выплат будет произведена позже, чем остальным.

Речь идет о гражданах, получающих выплаты по линии министерства обороны и различных правоохранительных ведомств. Об этом пишет PRIMPRESS со ссылкой на Совет Федерации.

По поручению президента России Владимира Путина для данной категории граждан аналогично другим группам пенсионеров была объявлена повышенная индексация пенсий на 8,6%. Однако повышенная выплата придет позднее, потому что органы власти уже не успеют утвердить такую индексацию до конца января. Поэтому доплату не получится прибавить к уже имеющейся пенсии.

Однако, получить прибавку в феврале все еще смогут те, у кого страховая пенсия, военные граждане, скорее всего будут ждать нововведения до марта. По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, законопроект о повышенной индексации для этой категории граждан планируется одобрить верхней палатой парламента только 11 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в регионах до определенного уровня будет производиться доплата даже, если пенсия гражданина изначально назначена в небольшом объеме.

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