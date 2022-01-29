С февраля минимальный размер пенсий в регионах Росси вырастет до определенного уровня

С февраля минимальный размер пенсий в регионах Росси вырастет до определенного уровня
С февраля минимальный размер пенсий в регионах Росси вырастет до определенного уровня. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Минимальный размер пенсионных выплат в феврале 2022 года вырастет до уровня определенного властями.

Это, прежде всего, актуально для тех пенсий, на которые могут рассчитывать пожилые люди определенного возраста, проживающие в регионах России. Об этом пишет PRIMPRESS.

Например, до определенного уровня будет производиться доплата даже, если пенсия гражданина изначально назначена в небольшом объеме. В Москве применяется именно такая практика, таким образом с января 2022 года меньше 21 тысячи рублей пенсионеры в столице получать не будут, если они прожили там не менее 10 лет.

С февраля повысится уровень минимальных пенсий для отдельных пенсионеров московских регионов. Изменение коснется людей старше 65 лет, проживающих в одиночестве. Если раньше минимальная пенсия у таких граждан была 12 700 рублей, то сейчас она составит уже 17 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что юрист сообщила пожилым гражданам, какими льготами они могут воспользоваться в 2022 году и какие платежи можно избежать.

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