Пенсионерам в РФ с 1 января положены льготы, но о них умалчивают

Пожилые люди могут не платить налоги на гараж, помещение для мастерской и хозпостройку до 50 квадратных метров на личном участке. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пожилые люди могут не платить налоги на гараж, помещение для мастерской и хозпостройку до 50 квадратных метров на личном участке. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Юрист Ирина Сивакова рассказала пожилым гражданам, какими льготами они могут воспользоваться в 2022 году и какие платежи можно избежать. При этом о многом из этого списка пенсионеры не знают.

Так, с февраля текущего года в России нельзя будет списывать долги с пенсии, если она ниже прожиточного минимума — около 13 800 рублей. Неприкасаемой остается и пенсия по потере кормильца, а также выплаты от ПФР льготникам. Об этом пишет PRIMPRESS.

Кроме того, пенсионеры освобождены от многих налогов. Среди них: налог на земельный участок площадью до 600 квадратных метров, а также налога на одно жилье. Также пожилые люди могут не платить налоги на гараж, помещение для мастерской и хозпостройку до 50 квадратных метров на личном участке. В отдельных регионах РФ пенсионеры избавлены от налога за личный транспорт.

Услуги нотариуса пенсионеры должны оплачивать наравне с другими. Но можно не платить госпошлину, если нужно получить нотариальное удостоверение доверенностей для получения выплат, а также за выдачу свидетельства при наследовании жилья. Также госпошлина не оплачивается, если пенсионер оформляет в МФЦ документы на свою недвижимость, купленную до 1998 года.

Некоторым пенсионерам положены бесплатные лекарства. На них могут рассчитывать инвалиды 1-й группы и неработающий инвалиды 2-й группы. Скидка на лекарства в 50% предоставляется инвалидам 2-й группы, безработным инвалидам 3-й группы, а также пенсионерам с минимальной пенсией.

Помимо бесплатного лечения по ОМС пенсионерам из некоторых регионов доступны и другие услуги. Например, бесплатное протезирование зубов или лечение в санатории.

Россиянам в возрасте также доступны товары первой необходимости. Чтобы их получить, пенсионер может воспользоваться мерами адресной соцподдержки и получить выплату или продовольственную помощь.

Льготы затрагивают и транспорт, но они отличаются в зависимости от региона проживания. К примеру, в северных районах неработающим пенсионерам раз в два года положена компенсация за потраченные на дорогу к месту отдыха деньги.

Последняя льгота распространяется на коммунальные услуги. Пенсионерам с дополнительным статусом льготника положена компенсация за ЖКУ.

Также с 2022 года вступает в силу закон о компенсациях и субсидиях. Неработающие граждане старше 70 лет могут претендовать на компенсацию за 50% взноса на капремонт, старше 80 лет — 100% от взноса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам нужно поторопиться с получением выплаты в 7000 рублей, иначе деньги «сгорят».