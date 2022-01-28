Деньги сгорят: пенсионерам нужно поторопиться с получением выплаты в 7000 рублей

пособие не оформляется в этом году, то на следующий год его перенести уже будет нельзя. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

пособие не оформляется в этом году, то на следующий год его перенести уже будет нельзя. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российским пенсионерам рассказали о денежной выплате, с оформлением которой нужно поторопиться, иначе на следующий период ее продлевать не будут.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что получить деньги от отделений соцзащиты населения могут малозащищенные категории граждан, в том числе пенсионеры. Выплаты могут выделить, к примеру, на покупку продовольствия в определенных магазинах, сообщает PRIMPRESS.

В некоторых регионах РФ власти заключают договоры с сетевыми супермаркетами, благодаря которым пожилые люди могут приобретать там продукты по льготе. Гражданам выдают сертификат на определенную сумму, которую можно потратить на покупку товаров в этих магазинах.

Деньги могут выдавать раз в квартал, тогда выплата составит 2000 рублей, либо один раз в год, тогда ее размер вырастает до 3000-7000 рублей. Если пособие не оформляется в этом году, то на следующий год его перенести уже будет нельзя. В этом случае деньги попросту «сгорают».

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