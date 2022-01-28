Кто получит выплату в 37 тысяч рублей: важная информация для всех, кто родился до 1966 года

В течение года с момента потери работы мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет и старше могут подать документы на оформление пособия по безработице. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В течение года с момента потери работы мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет и старше могут подать документы на оформление пособия по безработице. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Люди 1966 года рождения или ранее могут встать на учет по безработице и получать выплаты в сумме примерно 37 тысяч рублей. Но для этого они должны быть не трудоустроены официально.

Эксперты журнала «Налоги и бухгалтерия» напоминают, что повышение пенсионного возраста, которое началось в 2019 году, не является причиной для отмены некоторых выплат, пособий и льгот для тех, кто досрочно ушел с работы и приближается к пенсионному возрасту. Это касается и тех граждан, кто должен был выйти на пенсию в 2019, но попал под продление работоспособного возраста. Часто люди просто не знают о свои правах и денежных выплатах, на которые могут претендовать по закону. Пенсионные эксперты напоминают о реальных выплатах, которые можно получить при соблюдении нескольких условий.

Для оформления выплаты нужно обратиться в отделение службы занятости населения по месту жительства. Пособие начисляется всем, кто потерял работу из-за сокращения, ликвидации фирмы или предприятия и другим причинам, не зависящим от гражданина. В течение года с момента потери работы мужчины в возрасте от 60 лети и женщины от 55 лет и старше могут подать документы на оформление пособия по безработице.

Сумма в 37 тысяч рублей состоит из нескольких пособий и выплат, которые зависят от места проживания пожилого работника, его зарплаты и других факторов. По российскому законодательству, на которое ссылаются пенсионные эксперты, государство обязано выплачивать своим гражданам пожилого возраста 75% от суммы их заработной платы на последнем рабочем месте. Трудоустройство, естественно, должно быть официально оформлено, определяться оно будет исходя из записей в трудовой книжке. При этом причиной увольнения должно стоять «сокращение» или другое, но не «по собственному желанию».

Пособие выплачивается в течение первых трех месяцев и только при условии постановки на учет по безработице в региональной службе занятости.