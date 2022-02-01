«Чудесное средство»: зеленый чай может помочь убрать жир на животе

Согласно проведенным исследованиям, в борьбе с лишним весом и жиром на животе может помочь зеленый чай.

Доктор Тим Бонд поделился, что если пить зеленый чай, то лишний вес может отступить. Об этом пишет Daily Express.

Эксперт рассказал о чудесном свойстве зеленого чая и сослался на документ 2021 года, который был подготовлен Консультативной группой по исследованию чая. В нем отмечается, что зеленый чай способствует избавлению от висцерального жира, который окружает жизненно важные органы в брюшной полости.

По мнению экспертов, с помощью зеленого чая можно подавлять аппетит и снижать число ферментов, участвующих в метаболизме липидов в печени. Еще одной причиной, по которой зеленой чай можно считать полезным, ученые назвали наличие в нем катехинов, которые действуют как сильные антиоксиданты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что продлить жизнь можно с помощью регулярного употребления зеленого чая.