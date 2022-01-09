Китайские ученые назвали зеленый чай «напитком жизни»

Китайские ученые назвали зеленый чай &#171;напитком жизни&#187;
Китайские ученые назвали зеленый чай "напитком жизни". Фото: pixabay

Регулярно употребление зеленого чая может продлить жизнь человека, считают ученые.

Проведенные исследования показал, что зеленый чай положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а в связи с тем, что заболевания сердца и сосудов наиболее распространены среди населения, этот напиток назвали средством, которое может продлить жизнь. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Mirror.

Эксперимент о влиянии зеленого чая продолжался в течение 7 лет. В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек. Одно контрольной группе было положено пить зеленый чай как минимум трижды в день, а второй вообще не нужно было употреблять напиток. На протяжении всего времени эксперимента испытуемых постоянно проверяли врачи.

Выяснилось, что риск смерти у членов группы, которая пила зеленый чай, снизился на 15 процентов. Уменьшение риска смерти связали с продлением срока развития заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за действия компонентов зеленого чая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что горячий чай может обжигать стенки желудка. Специалист заявила, что многие верят заблуждению, что чай нужно пить только очень горячим.

зеленый чай исследование китайские ученые продление жизни Россия


 

Новости партнеров
Россияне
Россияне "обиделись" на британского журналиста из-за его материала про Новый год
Песков:
Песков: "Наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы"
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Китайские ученые назвали зеленый чай «напитком жизни»
До конца января закрывается движение трамваев по улице Коллонтай
За рождение первого ребенка в России теперь можно получить более 500 тысяч рублей
Комитет безопасности Киргизии призвал освободить задержанного в Казахстане ...
В 2022 году на поддержку малого бизнеса в Петербурге перечислят более 295 ...
С 9 января в регионах России ОСАГО стало дороже
Большинство российских компаний намерены поднять зарплаты в 2022 году
Названа зарплата, необходимая для получения ипотеки в 2022 году