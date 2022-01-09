Китайские ученые назвали зеленый чай «напитком жизни»

Регулярно употребление зеленого чая может продлить жизнь человека, считают ученые.

Проведенные исследования показал, что зеленый чай положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а в связи с тем, что заболевания сердца и сосудов наиболее распространены среди населения, этот напиток назвали средством, которое может продлить жизнь. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Mirror.

Эксперимент о влиянии зеленого чая продолжался в течение 7 лет. В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек. Одно контрольной группе было положено пить зеленый чай как минимум трижды в день, а второй вообще не нужно было употреблять напиток. На протяжении всего времени эксперимента испытуемых постоянно проверяли врачи.

Выяснилось, что риск смерти у членов группы, которая пила зеленый чай, снизился на 15 процентов. Уменьшение риска смерти связали с продлением срока развития заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за действия компонентов зеленого чая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что горячий чай может обжигать стенки желудка. Специалист заявила, что многие верят заблуждению, что чай нужно пить только очень горячим.