Диетолог объяснила, почему чай нельзя пить горячим

Диетолог объяснила, почему чай нельзя пить горячим
Чай лучше пить остывшим. Фото: pixabay

Диетолог Инна Зорина рассказала об опасности для здоровья, которую несет употребление горячего чая. Напиток может обжигать стенки желудка.

Специалист заявила, что многие верят заблуждению, что чай нужно пить только очень горячим. Однако, приемлемой для напитка считается температура 40-60 градусов. Об этом сообщает «Доктор Питер».

По словам Зориной, чай все равно не попадет в кишечник до тех пор, пока в желудке его температура не снизится до температуры тела.

«А для какой цели пить горячий чай? Чтобы он лежал в желудке и обжигал его?», — добавила диетолог.

Она также посоветовала любителям чая с лимоном добавлять его в уже остывший напиток. При горячей температуре цитрусовый плод теряет свои полезные свойства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала о вреде смузи для желудка.

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