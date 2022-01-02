Диетолог рассказала о вреде смузи для желудка

Диетолог рассказала о вреде смузи для желудка
Смузи из овощей тоже может навредить. Фото: unsplash

Врач-диетолог Марина Аплетаева предупредила, что избыточное употребление смузи из овощей и фруктов может привести к проблемам с желудком.

Приготовленный в блендере напиток из свежих овощей и фруктов высоко ценится у людей, соблюдающих здоровый образ жизни. Однако даже один разгрузочный день на смузи может нанести вред здоровью.

Диетолог объяснила в беседе с изданием «Ридус», что не каждый человек может выдержать такую массу раздражающих компонентов в желудке. Особенно, если смузи приготовлено из апельсинов, яблок и грейпфрутов — столь высокая концентрация кислот может привести к гастриту.

Смузи из овощей тоже может навредить. К примеру, шпинат и сельдерей способствуют образованию оксалатных солей, которые провоцируют нарушения со стороны функций почек и мочевого пузыря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что боли в плече могут быть признаком высокого холестерина.

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