Боли в плече могут быть признаком высокого холестерина

Болевые ощущения в плече могут указывать на повышенный уровень холестерина в крови, говорят врачи.
Признаки высокого уровня холестерина начинают появляться только после того, как уже возникли серьезные осложнения. По словам врача, доктора медицины из University of Utah Health Курта Хегманна, в результате сужения артерий начинает снижаться кровоток, что может нанести вред некоторым конечностям.
«Если у кого-то есть проблемы с вращательной манжетой плечевого сустава, это может быть признаком того, что происходит что-то еще», — подчеркнул специалист.
Боль, связанная с высоким уровнем холестерина, часто поражает мышцы ног. Однако у тех, кто страдает от высокого кровяного давления или диабета, чаще появляются неприятные ощущения в плече, пишет Еxpress.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвала фрукты и овощи, которые нужно есть зимой.