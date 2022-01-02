Боли в плече могут быть признаком высокого холестерина

Боли в плече могут быть признаком высокого холестерина
Признаки высокого уровня холестерина начинают появляться только после того, как уже возникли серьезные осложнения. Фото: unsplash

Болевые ощущения в плече могут указывать на повышенный уровень холестерина в крови, говорят врачи.

Признаки высокого уровня холестерина начинают появляться только после того, как уже возникли серьезные осложнения. По словам врача, доктора медицины из University of Utah Health Курта Хегманна, в результате сужения артерий начинает снижаться кровоток, что может нанести вред некоторым конечностям.

«Если у кого-то есть проблемы с вращательной манжетой плечевого сустава, это может быть признаком того, что происходит что-то еще», — подчеркнул специалист.

Боль, связанная с высоким уровнем холестерина, часто поражает мышцы ног. Однако у тех, кто страдает от высокого кровяного давления или диабета, чаще появляются неприятные ощущения в плече, пишет Еxpress.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвала фрукты и овощи, которые нужно есть зимой.

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Боли в плече могут быть признаком высокого холестерина
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