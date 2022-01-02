Врач назвала фрукты и овощи, которые нужно есть зимой

Врач назвала фрукты и овощи, которые нужно есть зимой
Окрас фруктов и овощей может рассказать о том, какие полезные вещества в них содержатся. Фото: pixabay

Врач Алена Глушакова порекомендовала употреблять больше овощей и фруктов, чтобы поддерживать высокий иммунитет зимой.

Она отметила в беседе с РИА Новости, что окрас фруктов и овощей может рассказать о том, какие полезные вещества в них содержатся. Например, в фруктах красного цвета много ликопина, который предотвращает воспаления в организме. Это вещество можно найти в арбузах, помидорах, свекле, редисе и других.

Оранжевый говорит о большом количестве витаминов А и С. Ими богаты апельсины, морковь, манго, абрикосы. Желтые фрукты и овощи содержат много витаминов А и В: это желтые томаты, перец, лимоны, ананас.

Продукты зеленого цвета — например, брокколи, авокадо, яблоки, огурцы — богаты лютеином, железом, кальцием, фолиевой кислотой.

Синие и фиолетовые продукты отвечают за полифенолы и биофлавоноиды. Эти вещества повышают устойчивость организма к неблагоприятной погоде, укрепляют сосуды, улучшают сон, настроение и память. Среди них голубика, черника, фиолетовая капуста, красно-фиолетовый лук.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сомнолог рассказал, как восстановить режим после новогодних каникул.

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Врач назвала фрукты и овощи, которые нужно есть зимой
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