Сомнолог рассказал, как восстановить режим после новогодних каникул

Сомнолог рассказал, как восстановить режим после новогодних каникул
Сомнологи рассказали, как восстановить режим после новогодних праздников. Фото: pixabay

Встреча Нового года, а затем продолжительные выходные, волей-неволей попортят привычный режим.

Руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева объяснила в разговоре с РБК, как миновать бессонницу после новогодних праздников или COVID-19.

По словам специалистов, каждый третий россиянин, переболевший коронавирусом, имеет проблемы со сном. празднование Нового года тоже может нарушить прежний режим.

Елена Царева рассказала, как облегчить свои «страдания». Так, необходимо утром после праздника пораньше встать — в то самое время, когда человек пробуждается в повседневной жизни. Лучше будет, если удастся чем-то перекусить, немного подвигаться, поглядеть на улицу — то есть дать свету попасть на сетчатку глаза. Затем же можно еще подремать. Тут важно, чтобы организм зафиксировал пробуждение.

Кроме этого, сомнолог советует соблюдать так называемое правило 15 минут, то есть не находиться в постели без сна дольше этого времени.

Если же речь идет о бессоннице, вызванной коронавирусом, при условии, что она долго не проходит, есть смысл обратиться к доктору. Вероятно, придется прибегнуть к медикаментозному лечению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-нарколог Алексей Казанцев посоветовал принять контрастный душ и заняться восстановлением водно-электролитного баланса, чтобы справиться с похмельем после новогодней ночи.

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