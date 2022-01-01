Нарколог дал советы, как быстро избавиться от похмелья

Врач-нарколог Алексей Казанцев посоветовал принять контрастный душ и заняться восстановлением водно-электролитного баланса, чтобы справиться с похмельем после новогодней ночи.

Казанцев заявил, что утром 1 января нужно обязательно пить минеральную воду, чтобы вывести ph крови в сторону ощелачивания. Об этом пишет Пятый канал.

Нарколог порекомендовал принять контрастный душ, включая по очереди горячую и холодную воду на пять секунд. Также он рассказал, что для улучшения самочувствия можно пить кофе и молоко.

Он добавил, что в состоянии похмелья необходимо питаться продуктами, богатыми белком. Например, на завтрак можно приготовить омлет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Онищенко призвал россиян не опохмеляться 1 января.