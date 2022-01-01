Онищенко призвал россиян не опохмеляться 1 января

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко дал россиянам несколько советов, как улучшить самочувствие на утро после Нового года.

По словам Онищенко, после застолья следует позаботиться о здоровье и сходить в баню, которую он назвал термальным стимулятором общефизического здоровья. Кроме того, он предложил заняться уборкой снега. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Специалист отметил, что 1 января следует провести в режиме умеренного употребления пищи. При этом оставшиеся после новогоднего стола блюда стоит доедать только в том случае, если они были убраны в холодильник на ночь.

Также Онищенко призвал россиян не опохмеляться. Вместо этого он посоветовал сбалансировать свой нарушенный метаболизм с помощью соков и морсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о клещах и клопах, прячущихся в новогодних елках.