Россиян предупредили о клещах и клопах, прячущихся в новогодних елках

Россиян предупредили о клещах и клопах, прячущихся в новогодних елках
На хвойных деревьях могут находиться лесные клопы, паутинные клещи и другие виды насекомых. Фото: unsplash

Дендролог Лев Яковлев предупредил о клещах и клопах, которые россияне могут занести домой вместе с живыми новогодними елками.

Об этом пишет «Московский комсомолец». Специалист рассказал, что в большинстве случаев мелкие насекомые, которые могут спрятаться в елке или пихте, не представляют угрозы здоровью. На хвойных деревьях могут находиться лесные клопы, паутинные клещи и другие виды насекомых.

По словам дендролога, насекомые могут проснуться в помещении, поскольку попадают в тепло. При этом в питомнике нет возможности обработать деревья, чтобы на них не было никаких клещей и клопов. Это объясняется тем, что средства очень мощные и токсичные.

Яковлев напомнил, что для людей могут быть опасны только иксодовые клещи, от укуса которых можно заболеть энцефалитом и боррелиозом. Но их наличие на новогодних деревьях маловероятно.

Также специалист посоветовал не ставить живую ель рядом с комнатными растениями, чтобы паутинный клещ не нашел себе постоянное место жительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог призвала россиян не садиться за новогодний стол голодными.

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