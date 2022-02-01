Дума хочет разрешить россиянам не платить кредит, если не хватает денег

Дума хочет разрешить россиянам не платить кредит, если не хватает денег
В Госдуме хотят разрешить россиянам не платить кредит, если нет денег. Фото: unsplash

Государственная дума подготовила законопроект: альтернатива ипотечных каникул для россиян, взявших потребительские кредиты и не сумевших из-за некоторых обстоятельств их своевременно оплатить.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в разговоре с агентством городских новостей «Москва» объяснил, что уже в феврале в нижней палате парламента рассмотрят закон, который предусматривает отсрочку по оплате кредитов.

По мнению Аксакова, просрочка по кредитным платежам у россиян достигла уже 10%. В связи с этим депутаты решили ввести нечто вроде ипотечных каникул для людей, которые в силу обстоятельств, пока не могут платить по счетам.

Анатолий Аксаков рассказал и о другой, похожей инициативе, автор которой его коллега Василий Власов. Депутат предложил разрешить гражданам РФ брать вторые ипотечные каникулы, если срок займа более 10 лет. Однако Аксаков назвал данную меру избыточной, потому как просрочка по ипотечным платежам ниже 1%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам предрекли резкое повышение ставок по ипотеке.

Госдума деньги ипотека кредит


 

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