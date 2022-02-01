В Ленобласти женщина заявила на мужчину, вступившим в связь с девочкой-подростком

В Ленобласти женщина заявила на мужчину, вступившим в связь с девочкой-подростком
Мужчину вступил в связь с ребенком. Фото: pexels.com

Обеспокоенная мать обо всем рассказала правоохранительным органам.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 31 января, днем, в полицию обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что днем ранее, вечером, 36-летний неработающий мужчина, проживающий в городе Волхов, вступил в интимную связь с ее дочерью, с девочкой-подростком 15-ти лет.

Всего через несколько часов оперативники нашли мужчину, на которого указала заявительница. Гражданина задержали.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково задержали подозреваемого в изнасиловании. 35-летнему мужчине удавалось скрываться в течение 11 лет.

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