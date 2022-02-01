В Ленобласти забеременела 12-летняя девочка: полиция задержала ее ровесника

Девочка отправилась в женскую консультацию по поводу прерывания беременности на сроке 7 недель.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, о случившемся оперативникам сообщили из больницы. 12-летняя девочка в Выборгском районе Ленинградской области собиралась прервать свою беременность.

Позднее выяснилось, что в связь с подростком вступил 14-летний мальчик еще в декабре прошлого года. Это произошло в неустановленном месте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лужском районе Ленинградской области 29-летний мужчина признался полиции в связи с подростком. 15-летняя девушка, с которой мужчина вступил в интимную связь, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной отвественности.