В ЗакСе предложили сделать бесплатным интернет в больницах Петербурга

В ЗакСе предложили сделать бесплатным интернет в больницах Петербурга
Депутат написал в ПАО "Ростелеком" открытое письмо, в котором попросил обеспечить для пациентов больниц бесплатный Wi-Fi. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Депутат петербургского ЗакСобрания Антон Соловьев предложил обеспечить городские больницы бесплатным интернетом.

Парламентарий обратился с такой просьбой к социально-ответственному бизнесу. Он написал в ПАО «Ростелеком» открытое письмо, в котором попросил обеспечить для пациентов больниц бесплатный Wi-Fi.

«К сожалению, не все больницы города оснащены Wi-Fi для нужд пациентов. К нам регулярно поступают соответствующие просьбы юных пациентов и их родителей, мы надеемся на понимание и отклик со стороны бизнеса», — говорится в письме Соловьева.

По мнению депутата, бесплатный интернет в первую очередь нужно провести в детской больнице №5 им. Филатова, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи (онкологическом) и городской больнице №20.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские депутаты предложили предоставить малому бизнесу беззалоговые займы до 5 млн рублей.

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