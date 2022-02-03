Спрос на покупку зданий под реконструкцию в Петербурге увеличился в 4,5 раза

Однако за такие проекты берутся далеко не все застройщики. Фото: pixabay.com

Однако за такие проекты берутся далеко не все застройщики. Фото: pixabay.com

Таких показателей удалось достичь за один год.

По словам специалистов, такой фурор может быть вызван дефицитом земельных участков. Именно поэтому в Северной столице наблюдается рост спроса (в 4,5 раза) на покупку зданий для реконструкции под жилье или апартаменты.

В пресс-службе компании Rusland SP рассказали, что покупка объектов под реконструкцию становится новым трендом для некоторых застройщиков. Чаще всего это касается компаний, специализирующихся на строительстве жилых объектов бизнес- и премиум-классов, а также апартаментов.

Несмотря на явный интерес, далеко не всем такие проекты «по зубам». Многие застройщики чаще всего боятся двух основных рисков.

Во-первых, это ограничения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. А во-вторых, техническое состояние здания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге построят семь газовых автозаправок за 98 млн рублей.