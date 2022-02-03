Россияне на удаленке увеличили покупки офисных принадлежностей на 82%

Россияне на удаленке увеличили покупки офисных принадлежностей на 82%
Самыми популярными товарами у россиян стали офисные стулья, столы, маркеры, бумага, пружины и обложки для переплета, лотки для бумаг и органайзеры. Фото: pixabay

Россияне, переведенные на удаленную работу, стали на 82% чаще покупать офисные принадлежности.

Исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показали, что спрос на товары для офиса в период новой волны коронавируса среди физических лиц вырос на 82%. В новом году количество заказов, оформленных на домашние адреса, увеличилось на 98% по сравнению с январем 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.

Самыми популярными товарами у россиян стали офисные стулья, столы, маркеры, бумага, пружины и обложки для переплета, лотки для бумаг и органайзеры.

Во время прошлой волны COVID-19 спрос на офисные принадлежности был почти в два раза меньше и составлял 42%.

В компании считают, что спрос вырос в связи с налаживанием процесса перевода работников на «удаленку», из-за чего больше работодателей стали переводить своих сотрудников на работу из дома.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минтруд рекомендовал перевести на удаленку как можно больше работников.

офисные принадлежности покупки удаленка


 

Новости партнеров
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Автобус №239 соединит сразу пять районов Петербурга с МЕГА Дыбенко
Автобус №239 соединит сразу пять районов Петербурга с МЕГА Дыбенко
Подчиненные Беглова раскрыли число умерших от коронавируса детей с началом записи подростков на вакцинацию
Подчиненные Беглова раскрыли число умерших от коронавируса детей с началом записи подростков на вакцинацию
Окровавленный узбекистанец сбежал из квартиры с восьмью мигрантами на Будапештской
Окровавленный узбекистанец сбежал из квартиры с восьмью мигрантами на Будапештской
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне на удаленке увеличили покупки офисных принадлежностей на 82%
Задержанного за кражу парня из Петергофа заподозрили в сексе с 13-летней
Из «Европолиса» эвакуировали 100 человек после сообщения о ...
Прогноз от ВТБ: число кредитов россиян за 2022 год вырастет на 12%
В петербургских стационарах развернули еще 735 коек для ковид-больных
Телефонные мошенники выманили у пенсионера из Петербурга более миллиона рублей
ПФР: часть россиян начнет получать ежемесячное пособие в 14 тысяч
Годовая инфляция в России в конце января приблизилась к 9%