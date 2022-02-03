Россияне на удаленке увеличили покупки офисных принадлежностей на 82%

Самыми популярными товарами у россиян стали офисные стулья, столы, маркеры, бумага, пружины и обложки для переплета, лотки для бумаг и органайзеры. Фото: pixabay

Самыми популярными товарами у россиян стали офисные стулья, столы, маркеры, бумага, пружины и обложки для переплета, лотки для бумаг и органайзеры. Фото: pixabay

Россияне, переведенные на удаленную работу, стали на 82% чаще покупать офисные принадлежности.

Исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показали, что спрос на товары для офиса в период новой волны коронавируса среди физических лиц вырос на 82%. В новом году количество заказов, оформленных на домашние адреса, увеличилось на 98% по сравнению с январем 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.

Самыми популярными товарами у россиян стали офисные стулья, столы, маркеры, бумага, пружины и обложки для переплета, лотки для бумаг и органайзеры.

Во время прошлой волны COVID-19 спрос на офисные принадлежности был почти в два раза меньше и составлял 42%.

В компании считают, что спрос вырос в связи с налаживанием процесса перевода работников на «удаленку», из-за чего больше работодателей стали переводить своих сотрудников на работу из дома.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минтруд рекомендовал перевести на удаленку как можно больше работников.