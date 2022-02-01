Минтруд рекомендовал перевести на удаленку как можно больше работников

В настоящее время в дистанционном формате работают около 3 миллионов человек. Фото: pixabay

В настоящее время в дистанционном формате работают около 3 миллионов человек. Фото: pixabay

Российским работодателям рекомендовали перевести на удаленную работу максимально возможное число сотрудников.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда, рекомендацию по массовому переводу работников на удаленку дала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ. Это связано с кратным ростом заболеваемости коронавирусом.

Минтруд отметил,что работодатели вправе самостоятельно и исходя из возможностей определять численность работников, которых можно перевести на удаленную работу.

Также в сообщении говорится, что при переводе работника на удаленку нельзя сокращать зарплату, если объем выполняемых работ остался тем же. Все вопросы организации удаленной работы регулируются Трудовым кодексом РФ.

По данным Минтруда, в настоящее время в дистанционном формате работают около 3 миллионов человек.

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