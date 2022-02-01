Минтруд рекомендовал перевести на удаленку как можно больше работников

Минтруд рекомендовал перевести на удаленку как можно больше работников
В настоящее время в дистанционном формате работают около 3 миллионов человек. Фото: pixabay

Российским работодателям рекомендовали перевести на удаленную работу максимально возможное число сотрудников.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда, рекомендацию по массовому переводу работников на удаленку дала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ. Это связано с кратным ростом заболеваемости коронавирусом.

Минтруд отметил,что работодатели вправе самостоятельно и исходя из возможностей определять численность работников, которых можно перевести на удаленную работу.

Также в сообщении говорится, что при переводе работника на удаленку нельзя сокращать зарплату, если объем выполняемых работ остался тем же. Все вопросы организации удаленной работы регулируются Трудовым кодексом РФ.

По данным Минтруда, в настоящее время в дистанционном формате работают около 3 миллионов человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре ожидают пика заболеваемости COVID-19 в середине февраля.

дистанционная работа минтруд рекомендация удаленная работа


 

Новости партнеров
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Родственники утонувшей на Крещение женщины рассказали подробности произошедшего
Забившая до смерти пожилую мать петербурженка заявила, что старушка сама падала из-за больных ног
Забившая до смерти пожилую мать петербурженка заявила, что старушка сама падала из-за больных ног
Беглов объяснил рост цен на транспорт для студентов оттоком туристов
Беглов объяснил рост цен на транспорт для студентов оттоком туристов
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минтруд рекомендовал перевести на удаленку как можно больше работников
В Ленобласти сожитель матери, угрожая ножом, снасильничал в отношении девушки
Россияне стали чаще покупать квартиры в новостройках в рассрочку
ЦБ ужесточает правила: получить кредит будет сложнее
Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище
В «Горэлектротрансе» опровергли информацию об ударе током ...
Песков опроверг передачу Россией ответа США по гарантиям безопасности
В июле станцию метро «Проспект Ветеранов» и «Солнечный ...