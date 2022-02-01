В Роспотребнадзоре ожидают пика заболеваемости COVID-19 в середине февраля

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит к середине февраля, спрогнозировала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист предположила в беседе с «Интерфаксом», что в середине февраля показатели суточной заболеваемости COVID-19 могут достигнуть очень высоких значений.

Резкий рост числа заболевших в России, который наблюдается в последнее время, был вызван высокой заразностью штамма коронавируса «омикрон», заявила Пшеничная. Она отметила, что омикрон-штамм размножается в верхних дыхательных путях, из-за чего он быстрее передается окружающим.

В связи с этим Пшеничная рекомендовала гражданам не пренебрегать масочным режимом, соблюдением социальной дистанции и санитарно-гигиеническими правилами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач рассказала, возможно ли заразиться «омикроном» несколько раз подряд.