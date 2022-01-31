Врач рассказала, возможно ли заразиться «омикроном» несколько раз подряд

Врач рассказала, возможно ли заразиться &#171;омикроном&#187; несколько раз подряд
Врач рассказала, возможно ли заразиться "омикроном" несколько раз подряд. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

По мнению специалиста, заразиться омикрон-штаммом коронавируса несколько раз подряд представляется маловероятным.

Врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала, что после первого заражения «омикроном» заразиться им снова будет вряд ли возможно. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Радио 1».

Специалист предположила, что те, кто утверждает о вероятном повтором заражении новым штаммом путают коронавирус с сезонным ОРВИ, так как симптомы часто очень похожи.

Белякова подчеркнула, что могут встретиться характерные для сезонно заболеваемости симптомы, например, першение и боль в горле, насморк и повышение температуры. Вероятность того, что это «омикрон» поможет определить только лабораторное исследование.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в то же время британские ученые выяснили, что риск повторного заражения омикрон-штаммом в 5,4 раза выше, чем «дельтой».

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