Врач рассказала, возможно ли заразиться «омикроном» несколько раз подряд

По мнению специалиста, заразиться омикрон-штаммом коронавируса несколько раз подряд представляется маловероятным.
Врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала, что после первого заражения «омикроном» заразиться им снова будет вряд ли возможно. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Радио 1».
Специалист предположила, что те, кто утверждает о вероятном повтором заражении новым штаммом путают коронавирус с сезонным ОРВИ, так как симптомы часто очень похожи.
Белякова подчеркнула, что могут встретиться характерные для сезонно заболеваемости симптомы, например, першение и боль в горле, насморк и повышение температуры. Вероятность того, что это «омикрон» поможет определить только лабораторное исследование.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в то же время британские ученые выяснили, что риск повторного заражения омикрон-штаммом в 5,4 раза выше, чем «дельтой».