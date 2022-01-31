Исследователи предупредили о высоком риске повторного заражения «омикроном»

Исследователи предупредили о высоком риске повторного заражения &#171;омикроном&#187;
Перенесенный "омикрон" может защитить от заражения "дельтой. Фото: unsplash

Британские ученые выяснили, что риск повторного заражения омикрон-штаммом в 5,4 раза выше, чем «дельтой».

Научные сотрудники из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что защита от коронавируса после перенесенной болезни может составлять всего 19%. Об этом пишет Express.

При этом исследование ученых из Южной Африки показало, что перенесенный «омикрон» может защитить от заражения «дельтой». Установлено, что антитела у заразившихся омикрон-штаммом более чем в 4 раза увеличивают защиту от «дельты».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что потливость и потеря аппетита могут указывать на заражение «омикроном». В связи с этим необходимо при первых симптомах обращаться к врачу.

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