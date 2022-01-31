Потливость и потеря аппетита могут указывать на заражение «омикроном»

Именно с ночной потливостью пациенты сталкиваются в первую очередь при заражении. Фото: Pixabay

Именно с ночной потливостью пациенты сталкиваются в первую очередь при заражении. Фото: Pixabay

Заболевшие омикрон-штаммом коронавируса стали чаще жаловаться на появление таких нетипичных признаков, как потеря аппетита и потливость.

Новая мутация COVID-19 не у всех протекает в легкой форме, а также представляет опасность для людей с хроническими недугами. В связи с этим необходимо при первых симптомах обращаться к врачу.

Как сообщило издание Mirror, именно с ночной потливостью пациенты сталкиваются в первую очередь при заражении. Также сигнализировать об «Омикроне» может исчезновение аппетита, характерно как для взрослых, так и для детей.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что постковидному синдрому, как правило, не подвержены люди, которые ведут активный и здоровый образ жизни.