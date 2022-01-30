Доктор Мясников: активные люди менее подвержены осложнениям после COVID

Александр Мясников заявил, что у «постковидного синдрома» нет специфичного набора симптомов. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясников заявил, что у «постковидного синдрома» нет специфичного набора симптомов. Фото: кадр из видео на Youtube

Постковидному синдрому, как правило, не подвержены люди, которые ведут активный и здоровый образ жизни. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире программы «Доктор Мясников» одна из зрительниц спросила у ведущего, почему две ее подруги после перенесенной коронавирусной инфекции чувствуют себя по-разному. Одна смогла побороть вирус и чувствует себя отлично, а другой нездоровится уже несколько месяцев. Женщина добавила, что вторая подруга длительно время не может восстановить обоняние, испытывает постоянную слабость и страдает от проблем с памятью.

Медик ответил в ходе программы на телеканале «Россия 1», что у «постковидного синдрома» нет специфичного набора симптомов. Однако, как и в случае с тяжелым гриппом или бактериальной инфекцией, у нового вируса могут нередко возникать различные осложнения.

«Любая тяжелая инфекционная болезнь дает осложнения», — заявил врач.

Мясников подчеркнул, что если человек ведет активный образ жизни, а иммунитет у него сильный, то осложнений, скорее всего, не будет. В особой группе риска находятся те, кто страдает от различных хронических недугов.

Напомним, среди симптомов постковидного синдрома выделяют снижение памяти, внимания, спутанность мыслей. Сюда же относят нарушения обоняния, выпадение волос, учащенное сердцебиение, нарушения в работе ЖКТ, депрессию, эмоциональную неустойчивость и проблемы со сном. В основном пациенты жалуются на сложности с восстановлением работоспособности и концентрации внимания.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфицированный «омикрон»-штаммом COVID-19 человек становится заразным уже спустя несколько часов. При этом омикрон быстро выводится из организма. В отличие от остальных вариантов вируса, он это делает примерно за неделю.