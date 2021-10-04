Названы девять симптомов постковидного синдрома

Названы девять симптомов постковидного синдрома
Остаточные явления коронавируса остаются у переболевших надолго Фото: unsplash

Лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ Варвара Рябкова перечислила самые распространенные симптомы постковидного синдрома, который появляется после перенесенного коронавируса.

Специалист рассказала, что в основном пациенты жалуются на сложности с восстановлением работоспособности и концентрации внимания. Перенесшие ковид сталкиваются с проблемами при возвращении к привичному ритму жизни, передает «Лента.ру».

Кроме того, среди симптомов постковидного синдрома выделяют снижение памяти, внимания, спутанность мыслей. Сюда же относят нарушения обоняния, выпадение волос, учащенное сердцебиение, нарушения в работе ЖКТ, депрессию, эмоциональную неустойчивость и проблемы со сном.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трихолог назвала причину выпадения волос после коронавируса.

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