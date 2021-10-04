Трихолог назвала причину выпадения волос после коронавируса

На потерю волос влияет не только инфекция, но и стресс, перенесенный во время заболевания, а также лечение. Фото: unsplash

На потерю волос влияет не только инфекция, но и стресс, перенесенный во время заболевания, а также лечение. Фото: unsplash

Выпадение волос является одним из осложнений, с которым сталкиваются переболевшие коронавирусом. Врач-трихолог Елена Юцмюц объяснила причину данного последствия.

Специалист заявила в беседе с «Газетой.Ru», что перенесшие ковид пациенты замечают выпадение волос не во время болезни, а спустя несколько месяцев. Это можно объяснить нарушением последовательности фаз роста волос.

Как правило, пациенты идут к врачам с жалобами на выпадение волос через 3-4 месяца после COVID-19. Трихологи называют это острым телогеновым выпадением волос, которое начинается из-за преждевременного входа волосяных луковиц в телогеновую стадию, когда волосы выходят из стадии активного роста и попадают в спящую фазу.

Врачи связывают возникновение телогеновой алопеции с тяжестью заболевания, лечением антибиотиками.

Процесс выпадения волос остановить нельзя, а процесс их восстановления займет определенное время. Если волосы выпадают больше полугода, то стоит обратиться к трихологу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог предупредил, что коронавирусом можно заболеть после первой прививки.