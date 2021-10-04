Вирусолог предупредил, что коронавирусом можно заболеть после первой прививки

Человек может заболеть коронавирусом между первой и второй прививкой. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Человек может заболеть коронавирусом между первой и второй прививкой. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о процессе формирования иммунитета к коронавирусной инфекции после вакцинации.

Об этом специалист заявил в эфире «Радио 1». По словам вирусолога, человек может заболеть коронавирусом между первой и второй прививкой, поскольку в это время организм остается уязвимым. Это связано с тем, что вакцина не сразу дает поствакциональный иммунитет. При этом болезнь после первой прививки может проходить и в тяжелой форме.

Викулов добавил, что на сегодняшний день в России от коронавируса вакцинировались не более 40% населения. А для достижения коллективного иммунитета необходимо не менее 60%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом среди пожилых россиян.