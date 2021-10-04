Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом среди пожилых россиян

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России растет заболеваемость среди пенсионеров.

По словам Поповой, коронавирус начал быстрее распространятся среди россиян старше 65 лет в 21 регионе из 24, где отменили коронавирусные ограничения для пожилых. Об этом она заявила 4 октября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава ведомства назвала ситуацию с ковидом в стране крайне напряженной. Если четыре недели назад заболеваемость показала минус один процент, то сейчас она достигла плюс 14%.

Как отметила Попова, число заражений растет в 67 регионах.

«На Москву приходится не более 15%, также шесть и одиннадцать процентов — на Московскую область и Санкт-Петербург», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор отменил все массовые мероприятия.