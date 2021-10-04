Роспотребнадзор отменил все массовые мероприятия

По всей стране в связи с пандемией и ростом заболеваемости отменены все массовые мероприятия. Фото: Роспотребнадзор

По всей стране в связи с пандемией и ростом заболеваемости отменены все массовые мероприятия. Фото: Роспотребнадзор

По всей стране в связи с пандемией и ростом заболеваемости отменены все массовые мероприятия, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, массовые мероприятия отменены по всей стране и проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. Его решение будет зависеть от тенденции увеличения или уменьшения заболеваемости на определенном участке территории.

Глава Роспотребнадзора отметила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, что на настоящий момент ни в одном субъекте Российской Федерации не разрешается проводить мероприятия с количеством больше трех тысяч человек.

По данным, предоставленным Поповой, заболеваемость коронавирусом выросла в 67 регионах, а заболеваемость среди людей пожилого возраста возросла там, где были сняты ограничения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Ленинградской области зафиксировано еще 246 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.