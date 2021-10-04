В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 246 человек

В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 246 человек
В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировано еще 246 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 70 140 жителей Ленинградской области. Из них выздоровели 52 851 человек. Побороть болезнь за минувшие сутки не смогли два человека, за все время пандемии от коронавируса скончались 2 479 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 32 месте. Петербург находится на втором — 2 198 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 4 410 человек. Третье место у Подмосковья — 1 733 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесенный грипп или ОРВИ не становятся причиной отказа от вакцинации против коронавируса. Сделать прививку от ковида можно через 2-3 недели после болезни.

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