В Роспотребнадзоре объяснили, когда прививаться от COVID после гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре объяснили, когда прививаться от COVID после гриппа и ОРВИ
Перенесенный грипп или коронавирус являются серьезным стрессом для иммунитета. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Перенесенный грипп или ОРВИ не становятся причиной отказа от вакцинации против коронавируса. Сделать прививку от ковида можно через 2-3 недели после болезни.

Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Как отмечает специалист, в этом году сезон гриппа начался еще в августе, а в сентябре заболеваемость только растет. Горелов заявил о необходимости привиться от гриппа, особенно тем, кто входит в группы риска, и детям, передает ТАСС.

По его словам, перенесенный грипп или коронавирус являются серьезным стрессом для иммунитета. Переболевшие этой инфекцией становятся более восприимчивыми к другим.

Горелов призвал россиян привиться от коронавируса и гриппа, поскольку вакцинация является самой действенной защитой. Он добавил, что между прививками должно пройти не меньше месяца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что раскрыты сценарии самой трудной четвертой волны коронавируса COVID-19 в РФ.

вакцинация от гриппа вакцинация от коронавируса грипп ОРВИ


 

Новости партнеров
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре объяснили, когда прививаться от COVID после гриппа и ОРВИ
Утку-каменушку заметили у Петропавловской крепости
В Петербурге отменили выставку о притеснении ингерманландских финнов
Мурашко: барьеры для регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены
Петербуржцы проголосовали за живую новогоднюю ель на Дворцовой площади
Движение по «красной» линии метро Петербурга восстановили
Ленобласть ждут ночные заморозки до -1 градуса 3 октября
Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко содержится в ...