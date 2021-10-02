В Роспотребнадзоре объяснили, когда прививаться от COVID после гриппа и ОРВИ

Перенесенный грипп или ОРВИ не становятся причиной отказа от вакцинации против коронавируса. Сделать прививку от ковида можно через 2-3 недели после болезни.

Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Как отмечает специалист, в этом году сезон гриппа начался еще в августе, а в сентябре заболеваемость только растет. Горелов заявил о необходимости привиться от гриппа, особенно тем, кто входит в группы риска, и детям, передает ТАСС.

По его словам, перенесенный грипп или коронавирус являются серьезным стрессом для иммунитета. Переболевшие этой инфекцией становятся более восприимчивыми к другим.

Горелов призвал россиян привиться от коронавируса и гриппа, поскольку вакцинация является самой действенной защитой. Он добавил, что между прививками должно пройти не меньше месяца.

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